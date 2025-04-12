Kocaeli'nde devam eden Çocuklar Türkiye Karate Şampiyonasında Çorum Belediyespor kulübü sporcuları bir altın bir bronz madalya kazandılar.

Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda 10 Nisan’da başlayan ve yarın sona erecek Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonasında Türkiye genelinde 3400 geleceğin şampiyon sporcusu tatamiye çıktı.

Çorum Belediyespor Karate Antrenörleri Samet Türa ve Sevgi Güler Türe eşliğinde mücadele eden 2015 doğumlu +40 kiloda mücadele eden Begüm Akpınar çıktığı altı maçınıda kazanarak Türkiye Şampiyonluğunu kazandı. Akpınar maçlardaki performansı ile büyük beğeni topladı.

Aynı yaş grubunda 30 kiloda mücadele eden Elif Gökce Beşikçi ise yarı final maçında rakibine 1-0 yenilerek finale yükselme şansını kaybetti.

Buna rağmen mücadeleyi bırakmayan Beşinci üçüncülük maçında rakibini yenerek kürsüye çıkan ikinci Çorumlu sporcu oldu. Sekiz maça çıkan Beşinci performansı ile gelecek adına güzel mesajlar verdi.