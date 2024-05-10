Eski Devlet Bakanı hemşehrimiz Bekir Aksoy 74 yaşında hayatını kaybetti.

Bekir Aksoy'un cenazesi 11 Mayıs Cumartesi günü öğle namazını müteakip Ankara Kocatepe Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

BEKİR AKSOY KİMDİR?

Kamu Yöneticisi, Müsteşar, Vali, Siyasetçi, 20. ve 21. Dönem Çorum Milletvekili - 54. Hükümette Devlet Bakanı. 15 Eylül 1950'de Çorum Mecitözü'nde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü'nden mezun oldu.

Bekir Aksoy, Mülki İdare Amiri olarak; Alaçam, Hekimhan, Kangal, Daday, Başkale, Gürün, Perşembe ilçelerinde Kaymakamlık; İçişleri Bakanlığı'nda; Personel Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Şubat 1988'de Valiliğe atandı. Afyonkarahisar, Sivas, Adana Valisi ve İçişleri Müsteşarı olarak görev yaptı.

Bekir Aksoy, Doğru Yol Partisi'nden Çorum, MHP'den Ankara Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. 54. Hükümet'te Devlet Bakanlığı yaptı. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliğinde bulundu.

İngilizce bilen Aksoy, evli ve 2 çocuk babasıydı.