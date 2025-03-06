Çorum Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini şehre taşıyor.

Geleneksel "Ramazan Akşamları" etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan "O'nun İzinde" programı, Çorumlulara unutulmaz bir manevi ziyafet sunacak.

Çorum Belediyesi Geleneksel “Ramazan Akşamları” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek “O’nun İzinde” programında Kur’an-ı Kerim tilaveti, tasavvuf musikisi dinletisi, na’t-ı şerif ve şiirler yer alacak. 6 Mart Perşembe akşamı saat 21.00’de Bedesten yanında bulunan Çorumpark içerisinde gerçekleştirilecek programda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Hafız Bünyamin Topçuoğlu, ünlü sunucu ve şair İbrahim Sadri ile tasavvuf müziği sanatçısı Agâh Terzi sahne alacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 6 Mart Perşembe akşamı saat 21.00’de Bedesten yanında bulunan Çorumpark içerisinde gerçekleştirilecek olan Ramazan Akşamları programına tüm Çorum halkını davet etti.



