Çorum merkezli 21 ili kapsayan inşaat proje usulsüzlüğü iddialarına ilişkin Çorum Belediyesi Web TV aracılığıyla son dakika bir açıklama yapıldı.

Gündemi meşgul eden iddialarla ilgili Çorum Belediyesi’nin tespitinin usulsüzlüğün ülke geneline virüs gibi yayılmasını önlediği, tutuklu mühendisin Çorum’un yanı sıra CHP’li çok sayıda ildeki belediyelerde inşaatlara statik proje hazırladığı, belediyelerin fark etmeyerek bu projeleri imzaladığı bilgisi paylaşıldı.

Belediye’nin sahibi olduğu Web TV haberinde Çorum Belediyesi’nin üsulsüzlüğü konuyu tespit edip yargıya taşımasının takdirle karşılandığı iddia edilirken, CHP’li Yalova ve Bolu belediyelerinde de benzer usulsüzlüklerin yaşandığına dair iddiaların ortaya atılmasının CHP’li yöneticileri zor durumda bıraktığı savunuldu.

CHP’li Belediyeler’de de benzer olayların yaşadığı detayı duyurulan Belediye Web TV haberinde, Çorum Belediyesi’nin statik projede yazılım hilesini tespit edip ortaya çıkarması ve yargıya taşımasının kamuoyunda takdir edildiği belirtilirken, “Gündemi meşgul eden mühendis olayında Çorum Belediyesi’nin dikkati ve skandalı ortaya çıkarması, hileli statik projelerin adeta virüs gibi Türkiye geneline yayılmasını da önledi. Çorum Belediyesi’nin suç duyurunda bulunması üzerine tutuklanan mühendis M.Ö’nün, Çorum’un yanı sıra özellikle CHP’li belediyelerin bulunduğu çok sayıda ildeki inşaatlar için statik proje hazırladığı ve belediyelerin skandalı fark etmeyerek bu projeleri imzaladıkları ortaya çıktı. CHP’li Yalova ve Bolu belediyelerinde de benzer usulsüzlüklerin yaşandığına dair iddiaların ortaya atılması, CHP’li yöneticileri zor durumda bıraktı. Çorum Belediyesi’nin suç duyurusu üzerine tutuklanan mühendis M.Ö.’nün, sadece Çorum’da değil, CHP yönetimindeki İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Hatay, Kırşehir, Muğla ve Tekirdağ’a bağlı birçok ilçede de statik proje hazırladığı belirlendi.” denildi.

Açıklamanın devamında, “Bu durum, Çorum Belediyesi’nin olayı titizlikle takip ederek yargıya taşımasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Eğer Çorum Belediyesi bu usulsüzlüğü tespit etmeseydi, benzer uygulamaların birçok ilde devam edeceği gerçeği, olayın vahametini gözler önüne seriyor. Sadece olayı yargıya taşımakla kalmayan Çorum Belediyesi, yapı denetim firmalarının tamamından, konunun bağımsız bir kurul tarafından incelenmesi amacıyla üniversiteler bünyesindeki öğretim elemanlarına ilgili projelerin performans analizlerinin hazırlatılarak 02.04.2025 tarihine kadar belediyeye sunulmasını istedi. Ayrıca, skandala adı karışan diğer mühendislerle ilgili olarak da inşaat mühendisleri odasına idari yaptırım talebi içeren yazı yazdı.” bilgisi verildi.

Açıklamada, benzer durumlarda CHP’li belediyelerin nasıl bir tutum sergileyeceğinin merak konusu olduğu ifade edilirken, “CHP’li belediyelerde kaç projenin bu şekilde hazırlandığı, kaç inşaatın yapıldığı ve hangi sorumluların hesap verdiği merak konusu oldu. CHP’li belediyelerin hangi işlemleri yaptığı ve CHP Milletvekilleri ile yerel aktörlerin bu hususta nasıl tavır takınacağı merakla bekleniyor.” yorumu yapıldı.