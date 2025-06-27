Arca Çorum FK’da Berkay Arı yeni sezon için 12 Bingölspor’a kiralandı.

Geçtiğimiz sezon başında Alanya 1221 FK’dan Çorum FK’ya transfer olan iki yıllık sözleşme imzalayan Berkay Arı ardından kiralık olarak 52 Orduspor takımına kiralık olarak gitti.

Geçen sezonu mor beyazlı kulüpte geçiren 21 maçta forma giyen Berkay Arı yeni sezon kırmızı siyahlı takımın kamp kadrosunda bulunuyordu. Berkay yeni sezonda şampiyonluk hedefi ile yola çıkacak olan 12 Bingölspor takımına kiralık olarak verilmişti.

Kırmızı Siyahlı kulüp hafta başında da Orduspor 1967 takımından kadrosuna kattığı Osman Şahin ile iki yıllık anlaşma imzaladıktan sonar 12 Bingölspor kulübüne kiralık olarak gönderilmişti.