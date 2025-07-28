Kastamonu’da Çorumlu sürücünün ölümüyle ilgili gözaltına alınan biçerdöver sürücüsü tutuklandı.
Kaza, dün Merkez ilçeye bağlı Çakıllı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefer Akkaya (60) yönetimindeki 19 BC 420 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erken E. idaresindeki 37 12 22001 plakalı biçerdöverle çarpıştı. Biçerdöverin altına girerek ezilen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Akkaya'nın cenazesi işlemlerinin ardından memleketi Çorum’da toprağa verildi.
Kazanın ardından biçerdöver sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan E., tutuklandı.
Muhabir: İhlas Haber Ajansı