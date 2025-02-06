Basın İlan Kurumu(BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Çorum ziyaretinde merkez ve ilçelerde yayın hayatını sürdüren gazetelerin temsilcileri ile bir araya geldi.

İkinci Bahar Lokantası’nın çevreyolu şubesinde gerçekleşen yemekte gazete sahipleri ve temsilcileri söz alarak görüşlerini ifade etti.

Yemeğe Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin, Basın İlan Kurumu Özel Kalem Müdürü Oğuz Akçakoca, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Cemiyet Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ve İdari İşler Müdürümüz Atila Çiğdem de katıldı.