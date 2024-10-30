Girişimci bir grup mühendis tarafından düzenlenen bilgisayar programcılığı (yazılım) kursu 9 Kasım’da yüz yüze eğitime başlıyor. Hafta sonları (Cumartesi, Pazar) düzenlenecek ve toplam 40 saat sürecek Java ile nesne yönelimli programlama kursu için ön kayıtlar alınmaya başlandı.

Yazılım kursları ile ilgili daha fazla bilgi alabileceğimiz haberimizi aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz:

https://www.corumhakimiyet.net/corumda-bir-ilk-bilgisayar-programciligi-kursu-aciliyor

Ayrıca farklı programlama dillerinin eğitimi, özel sınıf talepleri, her seviye yönelik yüz yüze ve online eğitimler, bilgisayar bilimleri ve yazılım alanındaki özel talepleriniz için bize aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

İletişim: Tel: 0501 222 2471 e-posta: [email protected]