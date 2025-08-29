AK Parti İskilip İlçe Teşkilatının ağustos ayı Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

AK Parti İlçe binasında gerçekleştirilen toplantıya Milletvekilleri Av.Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ile parti yöneticileri katıldı.

Parti çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda teşkilatın görüş ve önerileri dinlendi.

AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, toplantı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Teşkilatımızın görüş ve önerilerini dinleyerek, bizlerin beklentilerini de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyonla harmanladık. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, birlik ve beraberlik içinde yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.