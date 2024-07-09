Çorum’un Alaca ilçesinde bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. Meydana gelen kazada bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Denizhan Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Ahmet Aykaç yönetimindeki 19 ABR 972 plakalı araç Ankara caddesi üzerinde seyir halinde iken bisikletiyle ara sokaktan çıkarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Maryam El Vekka (8) isimli yabancı uyruklu çocuğa, çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ile Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.