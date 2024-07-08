Çorum Sınav Eğitim Kurumlarının 8. sınıf öğrencisi Elif Ebrar Karatepe LGS’de yalnızca 1 yanlış yaparak 0,02’lik yüzdelik dilime girdi, Türkiye derecesi yaparak Çorum il 1.’si oldu.

(Türkiye 2.'si ve Çorum il 1.'si Elif Ebrar Karatepe, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı tarafından ödüllendirildi)

2024 LGS’de Çorum il 1.’si çıkarmaktan onur ve gurur duyduğunu belirten Çorum Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz, “Bizlere bu haklı gururu yaşatan tüm öğrencilerim ve ailelerine kurumlarımız ve şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum.” dedi.

(LGS'de rekor başarıya imza atan öğrenciler, SINAV EĞİTİM KURUMU AİLESİ'NE ailesine teşekkür ettiler.)

Kurucu Müdür Selami Tüysüz, bu başarıda emeği geçen tüm idarecilerine, yöneticilerine, öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ettiğini dile getirdi.

(Türkiye 2.'si ve Çorum il 1.'si Elif Ebrar Karatepe, Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz tarafından altın ve plaketle ödüllendirildi)

DERECE YAPAN ÖĞRENCİLERE PLAKET VE ÖDÜL

Derece yapan bütün öğrencileri plaket ve altınla ödüllendiren Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz, bütün gençlere “Cumhuriyet ışığınız, Mustafa Kemal Atatürk rehberiniz olsun.” dedi.

(LGS'de rekor başarıya imza atan öğrenciler, SINAV EĞİTİM KURUMU AİLESİ'NE ailesine teşekkür ettiler.)

SELAMİ TÜYSÜZ: BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK

Sınav Eğitim Kurumları Kurucusu Selami Tüysüz, 19 yıllık eğitim serüveni boyunca binlerce öğrenciyi üniversiteye, yüzlerce öğrenciyi Fen Lisesi ve nitelikli okullara yerleştirdiklerini dile getirdi. Bu yıl da LGS Çorum il 1.’si çıkartarak büyük bir başarıya imza attıklarını vurgulayan Selami Tüysüz, Çorum ve ilçelerinde 5 şube ile hizmet verdiklerini ve bundan sonra da yılmadan Çorum halkına hizmet etmeyi boyunlarının borcu saydıklarını söyledi.

(LGS'de yalnızca bir yanlış yaparak 0,02'lik yüzdelik dilime girip hem Türkiye 2.'si olan hem de Çorum il 1.'si olan Elif Ebrar Karatepe ailesini ve öğretmenlerini gururlandırdı)

Kurucu Müdür Selami Tüysüz, LGS’de derece yapan tüm öğrencileri Çorum’un en köklü eğitim kurumu olan Özel Sınav Anadolu Lisesi’ne davet ederek, “Her yıl binlerce öğrenciyi bilimden sanata, spordan kültüre, akademiden sosyal yaşama hazırlayan Çorum’un en dinamik ve en tecrübeli eğitim kadrosuna sahip olmaktan onur ve gurur duyuyoruz” dedi.

(Çorum Sınav Eğitim Kurumları'nın LGS'de derece alan öğrencileri, Kurucu Müdür Selami Tüysüz ile birlikte...)

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERDEN SINAV’A TEŞEKKÜR

LGS’de Türkiye 2.’si ve Çorum il 1.’si olan Elif Ebrar Karatepe ile yüzde 1’lik dilime giren 5 öğrenci ve dereceye giren diğer tüm öğrenciler, Sınav Eğitim Kurumlarının tüm yöneticilerine, idarecilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına, emeklerinden dolayı teşekkür ettiler.

(Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz, yüzlerce öğrenciyi Fen Lisesi ve nitelikli okullara yerleştirdiklerini söyledi)

Kurucu Müdür Selami Tüysüz ayrıca bu başarıda emeği geçen Osmancık Sınav VİP’in yöneticilerine, kurum müdürlerine ve personeline de teşekkür etti.

(Osmancık'ta da dereceye giren öğrenciler Kaymakam Ayhan Akpay tarafından ödüllendirildi )

Elif Ebrar Karatepe’nin ailesi ve diğer derece yapan tüm öğrencilerin anne ve babaları da Çorum Sınav Eğitim Kurumlarına teşekkür etti. Kurucu Müdür Selami Tüysüz ile ortakları emeği geçen idareci ve öğretmenleri ile hatıra fotoğrafı çektirerek töreni sonlandırdı. (ADVERTORİAL)