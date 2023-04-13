MURAT KARASU

Boğazkale Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 500 kişilik düğün salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Mesut Ocaklı’nın seçim vaatleri arasında yer alan ve ilçede önemli bir eksikliği giderecek olan düğün salonunun açılış törenine Boğazkale Kaymakam V. Nazmi Yücel, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, MHP Çorum Milletvekili Adayları Vahit Kayrıcı, Ahmet Kurtbaş, İsmail Lek, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mesut Ocaklı kısa bir konuşma yaparak, düğün salonu hakkında ve ilçeye yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı da yaptığı hizmetlerden dolayı Mesut Ocaklı’ya teşekkür etti.

Boğazkale’nin kendisinde ayrı bir yerinin olduğunu vurgulayan Vahit Kayrıcı, tarihi ve kültür beldesi olan Boğazkale’deki değişime de dikkat çekerek, “Mesut Başkanımızın yaptığı hizmetlerle birlikte ilçemiz bambaşka bir görünüme kavuşmuş. MHP Belediyeciliği ile ilçemizin adeta çehresi değiştirilmiş. Bir kez daha başkanımızı tebrik ediyorum” dedi.

Yapılan duanın ardından düğün salonu hizmete açıldı.