Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül Avrupa Şampiyonasına hazırlanan U 17 güreş milli takım kampını ziyaret etti ve burda Çorumlu milli takım antrenörleri Yasin Bolat ve Ahmet Peker’li teknik heyet ile maç yaptı.

9-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan U 17 Avrupa Şampiyonasının hazırlıklarını Elmadağ Kamp Eğitim Merkezinde devam eden kampını Federasyon Başkanı Taha Akgül ve Genel Sekreter Erol Cesur ile birlikte ziyaret etti.

U 17 serbest güreş milli takımında antrenör olarak görev yapan Çorumlu eski şampiyonlar Yasin Bolat ve Ahmet Peker’den çalışmalar hakkında bilgiler alan Federasyon Başkanı Taha Akgül daha sonra milli takımla birlikte antrenman yaptı.