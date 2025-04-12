Son iki iç saha maçını Çorum'da oynayan Boluspor, bir sonraki hafta oynanacak Boluspor-Karagümrük maçını Sakarya'da oynayacak.

Bolu Atatürk Stadyumu’nun güvenlik gerekçeleriyle kapatılmasının ardından, Boluspor iç saha maçlarını farklı şehirlerde oynuyor. Bu kapsamda son iki maçını Çorum'da oynayan Boluspor, sonraki oynayacağı Fatih Karagümrük maçının, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacağı belirtildi.

SAKARYASPOR İTİRAZ EDECEK

Edinilen bilgiye göre, stadyum kararına Sakaryaspor yönetimi de itiraz edecek.

Söz konusu karar alınmadan önce Sakaryaspor’a da fikir danışılmadığı öğrenildi. Boluspor maçı, bu sahada oynanırsa, sahada üst üste 3 maç gerçekleştirileceği bildirildi.