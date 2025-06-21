Borsada haftanın en çok kazandıran hissesi yüzde 14,94 ile Enerya Enerji (ENERY) oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada jeopolitik gerilimle haftayı değer kaybıyla tamamlarken haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,17 değer kaybederek 9.203.37 puandan tamamlarken Çorumlu iş adamı Ahmet Ahlatcı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Ahlatcı Holding çatısı altında bulunan Enerya Enerji (ENERY) haftayı yatırımcılarına kazandırarak kapattı.

Borsa İstanbul’da haftalık bazda endekslerde holding endeksi yüzde 1,22 bankacılık endeksi de yüzde 1,83 oranında değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,64 oranında değer kazandı.

EN ÇOK DEĞER KAZANAN 3 HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,94 ile Enerya Enerji (ENERY) oldu. Onu yüzde 12,66 ile Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) ve yüzde 11,79 ile Şekerbank (SKBNK) izledi.

EN ÇOK DEĞER KAYBETTİREN 3 HİSSE

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde haftalık bazda en çok değer kaybeden hisselerin başında yüzde 11,13 ile Çelebi (CLEBI) gelirken, onun ardından yüzde 9,43 ile Ege Endüstri (EGEEN) ve yüzde 8,96 ile MLP Sağlık (MPARK) geldi.

EN ÇOK İŞLEM YAPILAN HİSSELER

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim 423 milyar 87 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 38 milyar 857 milyon TL ile Ereğli Demir Çelik (EREGL) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 30 milyar 433 milyon TL’lik kısmı Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinde ve 26 milyar 899 milyonu da Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde yapıldı.

ENERYA ENERJİ

2003 yılında kurulan Enerya Enerji, 2021 yılından itibaren ise Ahlatcı Holding çatısı altında, Ahlatcı Doğal Gaz Grubu bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Türkiye'nin en büyük özel doğalgaz dağıtım şirketleri arasında yer alıyor.