Çorum Bölgesel Hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz’a 3. lig 3. grupta bugün oynanacak ikinci ve üçüncü sırada bulunan aynı puana sahip iki takım Ayvalıkgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor maçında görev.

Bugün saat 14’de Ayvalık Hüsnü Uğural Stad’ında oynanacak Ayvalıkgücü Belediyespor ile Küçükçekmece Sinopspor maçını Ankara’dan Emre Kaan Çalışkan yönetecek yardımcılıklarını ise Zonguldak’tan Emir Kılıçarslan ve Ankara’dan Berat Yalçın yapacak.

Maçta dördüncü hakem olarak ise ilimizden Ertuğrul Ramazan Boyraz yapacak. Maçta gözlemci olarak ise Mukaddem Gülpanır görev yapacak.

Grupta 52 Orduspor FK 51 puanla lider durumda bulunurken Küçükçekmece Sinopspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor takımları ise 49’ar puanla ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor.