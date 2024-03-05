Ahlatcı Çorum FK kaptanı Ferhat Yazgan maç sonu taraftarlara seslendi ve ‘Sizin bu desteğiniz devam etsin bu takım play-off oynayacak’ dedi.

Kırmızı siyahlı takımın zorlu Bandırmaspor maçının ardından tribündeki taraftarlar daveti üzerine futbolcuların bazıları maraton tribününde bulunan taraftarların olduğu bölgeye gittiler.

Burda taraftarların alkışları sonrasında takım kaptanı Ferhat Yazgan tataraftarlara bir konuşma yaptı.

Yazgan konuşmasında ‘Bugün takım olarak çok iyi oynadık ve çok iyi mücadele ettiğimize inanıyorum. Bu maçta tek eksiğimiz goldü. Ben stada gelerek bizleri yalnız bırakmayan ve destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Şundan emin olun sizler bu desteğinizi sürdürün sezon sonunda bu takım play-oynayacak’ dedi.