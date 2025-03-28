Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer ligde uzun süren galibiyet hasretine grubun uzun süredir yenilmeyen güçlü takımı Çubukspor önünde son vermenin takım üzerindeki baskıyı atması adına son derece önemli olduğunu söyledi.

Eğer ligin güçlü ekiplerinden ve yenilmez takımlarından birisi olan Çubukspor karşısında maça önde baskı yaparak başladıklarını belirterek ‘Bu baskı ile rakibi hataya zorlayıp kazandığımız toplarlarla skora gitme düşüncesi ile maça başladık. Maçın ilk bölümlerinde rakip takım topa daha fazla sahip olsa da oyun alanlarına kapatıp takım savunmasında açık vermeden kazandığımız toplarla pas oyununu da bu maçta iyi yaparak hücumda etkili olduk.

İkinci yarıda oyunun hiç bir bölümünde rakibe teslim olmadan kendi stratejimizi sahaya yansıtmaya devam edip arka arkada kazandığımız duran toplardan birinde kazandığınız korner atışında Nurullah’ın golü ile öne geçtik. Kalan bölümde skoru korumayı başardık haftalardır süren üç puan sevincini yaşadık.

Bu galibiyet ile takım üzerindeki baskıyı attık ve rahatladık. Bu galibiyette emeği geçen inanılmaz oyun oynayan ve mücadele eden bütün oyuncularımı kutluyorum maç boyunca olağanüstü destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum’ dedi.