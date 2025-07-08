Temmuz ayının ilk haftasında açıklanan Yİ-ÜFE verilerine bağlı olarak akaryakıt ürünlerine otomatik ÖTV zammı gelmişti. Bu zamla benzin 2,26 TL, motorin 2,12 TL, LPG’ye ise 97 kuruş zamlanmıştı. ÖTV zammıyla benzinin litresi 51-52 TL seviyelerine çıkarken, motorin de 53 TL sınırını geçmişti. Motorinde zam fırtınası dinmedi bu kez petrol fiyatlarındaki artış sebebiyle zam geldi.

Bu gece motorine ne kadar zam var?

Brent petrolün yeniden 69 dolar seviyesine yükselmesiyle birlikte motorin grubuna 9 Temmuz çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1.70 TL zam yapılacak.