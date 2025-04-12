İnşaat Mühendisi Mustafa Kılcı’nın sahibi olduğu MYK Yapı Market, Çorum’da hiçbir yerde bulunmayan mermer desenli PVC’leri Çorum halkının hizmetine sundu.

Son yıllarda mermer desenli PVC duvar panelleri, hem konut hem de ticari alanlar için uygun fiyatlı ve estetik çekiciliği nedeniyle popüler bir seçenek haline geldi.

Bu kapsamda Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi numara 17 (Çiftlik Mezarlığı karşısı) adresinde hizmet veren MYK Yapı Market, ev dekorasyonunda şık ve modern bir görünüm sağlayan Mermer Desenli PVC’leri uygun fiyata Çorum halkına sunuyor.

Hem dayanıklı hem de bakımı kolay olan malzeme olduğu için en çok tercih edilen ürünlerden biri olduğunu belirten Kılcı; “PVC mermer duvar panelleri, doğal mermerin sentetik alternatifleridir ve polivinil klorür (PVC) plastik kompozitinden oluşur. Hafif yapısı, kolay montajı ve tasarımda çok yönlülüğü nedeniyle takdir edilirler. Gözenekli ve lekelere karşı hassas olan gerçek mermerin aksine, PVC mermer paneller suya dayanıklıdır ve çeşitli çevresel koşullar altında daha dayanıklıdır. Bu nedenle, banyolar, mutfaklar ve neme maruz kalan diğer alanlar için idealdirler.” dedi

MYK Yapı Market olarak PVC işçiliklerinin de bulunduğunu aktaran Kılcı; “Evini şık ve modern göstermek isteyen herkesi işyerimize bekliyoruz. PVC’lerin yerleştirilmesi için ayrıca işçiliğimiz de mevcuttur.” ifadelerini kullandı