Arca Çorum FK’da Siyah Duvar Taraftar grubunun caddelere başlattığı bayrak kampanyasına Kırmızı Şimşekler taraftar grubu ise iş yerlerine ve evlere bayrak kampanyası ile destek verdi.

Kırmızı Şimşekler Tribün liderleri Hüseyin Nalcı ve Şevket Yumutkan ile birlikte kampanyaya ilk destek Berber ve Kuaförler Odası Başkan adayı Mustafa Marti’den geldi.

Marti Kırmızı Şimşekler taraftar grubundan gelen çağrıya 300 adet bayrak ile destek verdi. Mustafa Marti kampanya için alınan bayrakların dağıtımında da aktif olarak görev aldı.

Mustafa Marti Arca Halding’in sponsorluğunda Çorum FK’nın Süper Lig hedefi ile sezona hazırlandığını belirterek bu hedefe ulaşmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek ‘Yönetime, teknik ekibe ve takımımıza güvenimiz tam, sezon sonunda istediğimiz yerde olacağımıza güvenimiz tam’ dedi.

Kırmızı Şimşekler Taraftar Grubu lideri Hüseyin Nalcı da katkılarından dolayı Mustafa Marti’ya teşekkür ederek caddelerde bayrak kampanyasının iş yerleri ve evler ile devam edeceğini belirterek ‘Hedefimiz tüm şehri kırmızı siyah renklerle donatmak ve şehri takımın yanında bir ve beraber olmaya çağırdık. Bunun içinde bayrak kampanyamız artarak devam edecek ve inanıyorum ki Amedspor maçı ile birlikte bu destek artarak devam edecektir’ dedi,