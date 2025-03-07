Çorum FK'nın yeni Teknik Direktörü Tuncay Şanlı oldu.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Tuncay Şanlı artık Çorum FK'nın başarısı için ter dökecek.

Tuncay Şanlı için bugün 15.30'da Çorum Şehir Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde konuşan Şanlı; "'Camianın hedefini ve beklentisini biliyorum' dedi

'Bizim şuandaki hedefimiz önce Pazar günü, ondan sonra da play off.' diyen Şanlı; "Eğer bir hedef ve heyecan olmasaydı, ne yapmak istediğimizi bilmeseydik, başkanımın ve yönetimin bize aktardığı bilgiler olmasaydı ben şuanda burada olmazdım." şeklinde konuştu

Çorum FK'nın çok kaliteli ayaklara sahip olduğunu aktaran Şanlı," Bizim şuanda oyuncu grubuna aktaracağımız en önemli şeylerden biri motivasyondur. Motivasyonları düşmüş olabilir, belki hedeften uzaklaşmış olabilir ama hedef hiçbir zaman bitmez. Bizim ilk yapacağımız iş saha değil, saha dışında görüşmelerimiz olacak. Saha içini de rahatlıkla çözeceğiz. Çünkü çok kaliteli ayaklara sahibiz." diye konuştu

Çorum FK'ya nasıl ve neden geldiğini anlatan Şanlı, konuşmasının devamında şunları söyledi;

'ÇOK FAZLA DÜŞÜNMÜYORDUM AMA BAŞKAN SAMİMİ GELDİ'

"Oğuzhan Başkan beni aradığında çok fazla düşünmüyorum, biraz dinlenmek istediğimi söyledim ama başkanımız o kadar samimi geldi ki; ‘yarın gelelim’ dedim.

Ben futbol oynarken şunu söylüyordum hep; ‘Bu oyun hatalar oyunu. Hatalar yapacağız, çok fazla konuşmayacağız. Bizim işimiz sahadır, sahada konuşuruz. Şu anda kısa sürede gelişen bir olay var. Pazar günü oynayacağımız maça konsantre olacağız.

Oyuncuların bir çoğu ile zaten tanışıyoruz. Bildiğimiz oyuncularımız. Çok da keyifli bir ortam olduğunu biliyorum. Çok güzel bağ var oyuncular arasında. Burda olmak keyifli açıkçası. Az önce sağlık kontrolünden geldim. Hastanede insanların o enerjisi ve tebessümü beni de mutlu etti. Umarım bundan sonraki süreçte onların bu heyecanını, tribünden destekleriyle istediğimiz sonuca gideriz diye düşünüyorum.

Eğer bir hedef ve heyecan olmasaydı, ne yapmak istediğimizi bilmeseydik, başkanımın ve yönetimin bize aktardığı bilgiler olmasaydı ben şuanda burada olmazdım. Camianın hedefini ve beklentisini biliyorum. Bizim şuandaki hedefimiz önce Pazar günü, ondan sonra da play off.

OYUNCULARIN BİREYSEL OLARAK SORUMLULUK ALMASI GEREKİYOR

Bir çok ligi gördüm, takip ettim. En son Hindistan’da oynadım. Oradaki ligi de gördüm. Oyuncu grubunun bireysel olarak sorumluluk alması gerekiyor. Aidat duygusu olması gerekiyor. Eğer ki bir camiadaysanız sadece bunu bir meslek olarak görürseniz istediğiniz sonuca gidemezsiniz. Hayatında hayaller kurarsınız ama bunun içinde mücadele etmeniz gerekiyor. Bizim şuanda oyuncu grubuna aktaracağımız en önemli şeylerden biri motivasyondur. Motivasyonları düşmüş olabilir, belki hedeften uzaklaşmış olabilir ama hedef hiçbir zaman bitmez. Bizim ilk yapacağımız iş saha değil, saha dışında görüşmelerimiz olacak. Saha içini de rahatlıkla çözeceğiz. Çünkü çok kaliteli ayaklara sahibiz.

Her hafta sıralamanın değiştiği bir ligdeyiz. 2 maç kazandığınızda ilk 3’ün arasına giriyorsunuz. O yüzden oyuncu grubu bu bilinçte olursa zaten hedefimiz var bizim.

Çorum FK’yı takip ediyorduk, camianın içindeyiz. Oyuncu grubumuzu çok iyi biliyoruz. Teşhis olarak tamamen hedefe odaklı tamamen ve motivasyona odaklı. Eğer oyuncu grubunu motivasyonunu ve hedefini gösterirseniz onlar da bu yolda ilerler. Biz sadece teknik direktör olarak değil, bi abi-kardeş olarak da bu oyunun nasıl oynandığını, çok basit olduğunu anlatacak kadar tecrübeye de sahibiz. Esas oyuncular onlar biz sadece destek olacağız oyuncularımıza.

BİZİM OYUN ANLAYIŞIMIZ MÜCADELE OLACAK

Bizim oyun anlayışımız mücadele olacak. Hucüm tabi ki var, topa sahip olma var, bir çok kalem var ama önceliğim sahada mücadelede eden bir ekip, takım ruhu olduktan sonra oyunu zaten bir şekilde oturtursunuz. Serkan hocanın da bir felsefesi vardı. Oynattığı oyun kimine göre farklı olabilir, herkesin bir fikri olabilir ama onun bir felsefesi vardı. Göze hoş gelen bir futbol oynatmak istiyordu, saygı duymak gerekiyor. Benim ilk yapacağım şey; mücadele ruhunun olduğu yerde oyun zaten çıkacaktır.’

Toplantıda açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın ise konuşmasına Serkan Özbalta'ya teşekkür ederek başladı.

Yalçın; "Serkan hoca ile Boluspor maçından sonra ortak bir karar ile yollarımızı ayırdık. Kendisine 17 aylık süre zarfında kulübe verdiği emeklerden dolayı Serkan hoca ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi

5 DAKİKALIK TELEFON GÖRÜŞMESİ İLE ÇORUM'A GELDİ

Tuncay Şanlı'nın 5 dakikalık bir telefon görüşmesinin ardından Çorum'a geldiğini ve bunun kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Yalçın;

"Kendisine telefonla ulaştım. Hocam dedim sizinle çalışmak isteriz. Hiçbir şart görüşmeden; ‘Başkanım gelirim, geldikten sonra konuşuruz. Onlar basit şeyler. Şu anda başarmamız gereken şeyler var.’ dedi. Aramızda böyle bir görüşme gerçekleşti. Tuncay Şanlı ile önceden bir tanışıklığımız vardı. O zaman nasip olmamıştı. 2.Lig’de yine kulüp başkanı iken nasip olmamıştı. Görüşmeye devam ettik ara ara. 5 dakikalık konuşma ile Çorum’a geldi. Çorum FK’yı tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Bu yaklaşımı bizi ziyadesiyle mutlu etti." ifadelerini kullandı

Basın mensuplarının kaç yıllık anlaşma yapıldığı sorusuna da yanıt getiren Yalçın;

"Hoca mutlu olduğu sürece biz mutlu olduğumuz sürece devam ederiz. Herkesin içi rahat olsun tamamen şu anda hocam Pazar günkü maça odaklanmış durumda. Sezon sonuna kadar devam ederiz. Bir opsiyon koyarız. İki tarafta mutlu olursa seneye de devam ederiz." şeklinde konuştu