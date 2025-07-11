Çorum’un gözde dinlenme ve mesire alanlarından biri olan Çatak Tabiat Parkı’nda yapılan yenilikler, düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Çatak Tabiat Parkı Tesisleri İşletmecisi Lütfi Tekin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürü Hayri Kömür ile işletme yöneticileri de katıldı. Lütfi Tekin, 2024 yılının Ağustos ayında parkın işletmesini devraldıklarını belirterek, o tarihten bu yana hizmet kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi.

SPOR TESİSLERİ YENİLENDİ

Tekin, “Çorum halkının bize gösterdiği ilgiden memnunuz. Biz de bu teveccühe karşılık olarak işletmede çeşitli yenilikler yaptık. Halı sahaların bakım ve onarımını tamamladık, voleybol ve basketbol sahalarını da baştan sona yeniledik. WC’lerde de bakım çalışmaları yaptık. Temizlik ve müşteri memnuniyeti işletme olarak önceliğimiz” dedi.

MANGAL VE SEMAVERE SERBESTLİK, GÜVENLİK 7/24

Çatak Tabiat Parkı'nın bir mesire alanı olduğuna dikkat çeken Tekin, vatandaşların parkta gönül rahatlığıyla mangal ve semaver yakabileceğini vurguladı. Gece saatlerinde de güvenliğin sağlandığını belirten Tekin, ormanlık alanın aydınlatıldığını ve 7/24 güvenlik personelinin görev yaptığını ifade etti. Ayrıca alanda temizlik personelinin de sürekli görev başında olduğunu aktardı.

YENİ TESİS DÜĞÜN SALONU OLACAK

Park içerisinde bulunan diğer tesisin şu an bakımda olduğunu belirten Tekin, bu alanın düğün salonu olarak hizmet vereceğini açıkladı. Düğün, nişan, kına, sünnet gibi toplu organizasyonlar için hazırlıkların sürdüğünü belirten Tekin, söz konusu tesisin en kısa sürede halkın hizmetine sunulacağını ifade etti.

KENE VAKASI YAŞANMADI,

DÜZENLİ İLAÇLAMA YAPILIYOR

Şu ana kadar parkta hiç kene vakasının yaşanmadığını da dile getiren Tekin, “Halkımızın sağlığı ve güvenliği için düzenli ilaçlama çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda son derece hassasız” diye konuştu.

YÖRÜK ÇADIRI VE KASAP GELİYOR

İşletme olarak yatırımların süreceğini vurgulayan Lütfi Tekin, Çatak Tabiat Parkı’na yakında Yörük çadırı kurulacağını ve bir kasap işletmesi açılacağını da duyurdu. Vatandaşların piknik ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir sistem kuracaklarını belirten Tekin, “Buraya eli boş gelen vatandaşımız mangal kömüründen içeceğine, etine kadar her ihtiyacını buradan karşılayabilecek. Hedefimiz, halkımızın memnun bir şekilde buradan ayrılmasıdır” ifadelerini kullandı.