Arca Çorum FK’da sol kanat transferinde Cemali Sertel imzaya yakın. Kırmızı Siyahlı takımın sol beke transferinde Hatayspor’da başarılı bir performans gösteren Cemali Sertel ile büyük oranda anlaşla sağlandığı öğrenildi.

25 yaşındaki Cemali Sertel Eskişepirspor alt yapısından yetiştikten sonra kırmızı siyahlı kulüpte 18-19 sezonunda profesyonel oldu ardından Başakşehir kulübüne transfer oldu. Ardından kiralık olarak Rizespor, Antalyaspor ve son olarakta Hatayspor takımında forma giyen Cemali Sertel Süper Ligde 114 maçta forma giydi. 1. ligde ise 51 maça çıkan Sertel 15 kezde U 19 ve U 21 milli takımlarında forma giydi.

Başakşehir ile sözleşmesi biten ve serbest olan Cemali Sertel ile büyük oranda anlaşma sağlandığı tecrübeli futbolcunun bugün kampa katılarak resmi imzayı atması bekleniyor, Çorum FK’da stoper mevki içinde Kocaelispor’dan Caner Osmanpaşa ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.