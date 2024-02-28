Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Ceritler köyü ortaokulu, Çorum'da yapılan okullar arası bilek güreşi yarışmasında 26 madalya kazandı.

Ceritler Ortaokulu takımı, Küçükler ve Yıldızlar kategorilerinde yapılan müsabakalarda 8 il birinciliği olmak üzere toplam 26 madalya ile müsabakaları tamamladı.

1 öğrenci Yozgat’ta düzenlenecek bölge şampiyonasına, 7 öğrenci de Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Ceritler Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Şehmuz Temel’in müsabakalara hazırladığı öğrencilerin başarıları okullarında büyük sevinçle karşılandı.

Okul müdürü Mustafa Kuzu tarafından ödüllendirilen sporcular, bölge ve Türkiye Şampiyonası'nda da okullarına başarı ile dönmek için gayret edeceklerini belirttiler.

Eğitimin öğretimden ayrılmaması gerektiğine inandığını belirten Okul Müdürü Mustafa Kuzu, "Çocuklarımız bu gibi sosyal ve sportif faaliyetlerle hayata daha güzel hazırlanıyorlar. Okullarının dışında başka dünyaların da olduğunu görerek ufukları genişliyor. Bu başarıda emeği geçen başta Beden Eğitimi Öğretmenimiz Şehmuz Temel olmak üzere desteklerini esirgemeyen tüm öğretmen arkadaşlarıma ve sevgili öğrencilerime teşekkür ediyorum” dedi.