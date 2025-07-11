Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve beraberindeki parti yöneticileri, fabrikanın dış bölümünde yangın felaketi atlatan, Çorum’da faaliyet gösteren Doğuş Tekstil firmasına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tekstil firmasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangının ardından firma yetkililerine geçmiş olsun ziyareti düzenleyen CHP İl Başkanı Solmaz, “Allah beterinden esirgesin” ifadesini kullandı.

Geçmiş olsun ziyaretinde İl Başkanı Dinçer Solmaz’a; İl Başkan Yardımcısı Kenan Sir, İl Muhasibi Ali Özgür ile Belediye Meclis Üyesi Av. Doğan Öksüz de eşlik etti.