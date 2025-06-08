CHP Ortaköy önceki dönem İlçe Başkanı Rıfat Uzunca hayatını kaybetti.

İlçenin sevilen simalarından Rıfat Uzunca’nın vefatı, sevenlerini ve parti camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Uzunca'nın cenazesi, yarın (9 Haziran 2025) saat 11.00’de Aşdağul beldesinde toprağa verilecek.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acısını dile getirdi. Tahtasız, “Acımız tarifsiz. Önceki dönem Ortaköy ilçe başkanımız, yol arkadaşımız, aile dostumuz, güzel insan Rıfat Uzunca’nın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Çok erken aramızdan ayrıldın Rıfat Başkanım, daha gerçekleştireceğimiz çok hayallerimiz vardı. Mekanın cennet olsun, ışıklar yoldaşın olsun abim” ifadelerini kullandı.