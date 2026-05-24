CHP'nin kurultay davasına yönelik mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararının, tedbirli olarak alındığı belirtildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU YENİDEN GÖREVDE

Kararın açıklanmasının ardından partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden görevinin başına döndü.

ÖZGÜR ÖZEL, GRUP BAŞKANI SEÇİLDİ

Öte yandan Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP'nin kapalı grup toplantısında Özel, CHP'nin grup başkanlığına aday oldu.

Toplantıda yapılan seçim sonrasında da Özel, grup başkanı olarak seçildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI'NDAN ÖZEL'E DESTEK

Özel, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada herhangi bir uzlaşı olmadığını söylerken önemli bir gelişme daha yaşandı.

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, ortak bir açıklamada bulunarak Özgür Özel'e desteklerini açıkladı.