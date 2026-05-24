Tablet, telefon ve bilgisayar kullanımının kontrolsüzce yaygınlaşması, çocukların göz sağlığını ciddi bir tehdit altında bırakıyor. 18-24 Mayıs Miyopi Farkındalık Haftası kapsamında önemli uyarılarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sevil Karaman, dijitalleşmenin etkisiyle çocuklarda miyopi görülme yaşının giderek düştüğünü belirtti. Miyopiyle mücadelede sadece ekran süresini sınırlamanın yeterli olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Karaman, ailelere hayat kurtaran tavsiyelerde bulundu.

MİYOPİ DAHA ERKEN YAŞTA GÖRÜLÜYOR

Günümüzde çocukların çok daha erken yaşlarda miyopi ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Prof. Dr. Karaman, “Anne babalar ekran süresini sınırlamaya çalışsa da bu tek başına yeterli değil. Çocukların yaşam alışkanlıkları, genetik yatkınlık ve günlük aktiviteleri birlikte değerlendirilmelidir” dedi.

GÜNDE EN AZ 2 SAAT DIŞARIDA VAKİT ŞART