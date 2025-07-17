Arca Çorum Futbol Kulübü, bu sezon için hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Yapılan transferlerle ve açıklamalarla şehirde büyük heyecan yaratılırken, taraftar grupları da yeni sezon için hızla çalışmalara başladı.

Son olarak Siyah Duvar taraftar grubunun başlattığı ‘Bir Bayrakta Sen As’ kampanyasına ilgi oldukça yoğunlaştı.

Birçok bayrak alımı yapılan kampanyada hedef, tüm şehri kırmızı siyahlı bayraklarla donatmaktı.

Ancak, kampanyanın gelişimi için basılan ve şehrin dört bir yanına asılan afişlere kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Başta Çorum FK tribünlerinin önemli isimleri olmak üzere birçok kırmızı siyah sevdalısı bu çirkin saldırıya tepki gösterdi ve şehri birlikteliğe davet etti.