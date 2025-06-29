Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, 7 hafta sürecek olan yaz Kur’an kurslarının başlamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bugün başlayan kursların 15 Ağustos tarihinde biteceğini hatırlatan İsmail Şanal, velileri mahallelerde bulunan Kur’an kurslarına göndermeleri tavsiyesinde bulunarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından belirlenen program çerçevesinde açılan yaz Kur'an kurslarımız il, ilçe merkezleri belde ve köylerde imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu hocalarımızın rehberliğinde Elifba, Kur'an Kerim, ilmihal, dini bilgiler dersleri ile sosyal etkinliklerle çocuklarımıza en kaliteli hizmet vermektedir.

Son yıllarda bazı kurum ve kuruluşların da kurs açtığına şahit olmaktayız. Yaz Kur'an kurslarının cami odaklı olup kursumuza gelecek yavruların camiyi, mihrabı, minberi, kürsüyü, cami ortamını görmesi ve tanıması açısından önem arz etmekte olup velileri çocuklarını tüm mahallelerimizde bulunan camilerimize, Kur'an kurslarımıza yönlendirmesini bekliyoruz. Başta kurs verecek olan hocalarımız olmak üzere yavrularımıza da hayırlı bir kurs dönemi diliyorum.”