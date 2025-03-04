PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yaptığı "silah bırakma" çağrısı ile başlayan yeni sürecin ilk adımını atan Bahçeli'nin tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmesi yeni bir siyasi süreç başlattı.

BAHÇELİ, DEMİRTAŞ'I ARAMIŞTI

Demirtaş, geçen gün yaptığı açıklamada sürece destek verdiğini belirtmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmişti. Bahçeli bunun üzerine eşinin ameliyatı için özel izinle hastanede olan Demirtaş'ı Sırrı Süreyya Önder'in telefonundan aramıştı. Bahçeli'nin de öncelikle Başak Demirtaş için geçmiş olsun dileklerini ilettiği, ardından başlatılan sürece katkılarından ve son olarak yaptığı açıklamadan dolayı Demirtaş'a teşekkür ettiği öğrenildi.

SÜRECİN BAŞINDA "DEMİRTAŞ'IN EDİRNE DÖNEMİ SONA ERMELİDİR" DEMİŞTİ

Rasim Ozan Kütahyalı, 1 Mart'ta yaptığı paylaşımda ise, "Bu hafta içi Selahattin Demirtaş tahliye edilmelidir. Demirtaş'ın Edirne dönemi sona ermelidir. Kendisi 8.5 senedir hapiste olduğu halde barış için bu olgunluğu ve bilgeliği gösterebilecek muhalif Türk siyasetçi yok bu ülkede. Demirtaş, Kürt olduğu için bu kadar bilge bir insan…"

"VALİZLERİNİ TOPLA SELAHATTİN KARDEŞİM"

Kütahyalı son paylaşımında sözlerini daha ileriye taşıyarak, "Valizlerini topla be Selahattin kardeşim… Biricik aşkın, sevgilin, eşin Başak Hanım'a kavuşmana ramak kaldı… 2009 senesinde seninle Batman'da tanıştığımız ve birlikte kurdele keserek Aram Tigran Parkı'nı açtığımız gün kadar gepegenç ruhunla siyaset yolculuğuna devam edeceksin" dedi.