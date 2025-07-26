Çorum-Amasya Karayolu’nda süren yol yapım çalışmaları sürücüler için çileye dönüştü.

Bozuk zemin ve yetersiz bakım nedeniyle araçlarının zarar gördüğünü belirten vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

İhbar hattımıza ulaşan sürücüler, devam eden çalışmalar nedeniyle yolun toprak zemine dönüştüğünü ve yeterli sulama yapılmadığı için toz içinde kaldığını ifade etti.

Yolun bozuk olması sebebiyle araçlarının zarar gördüğünü söyleyen vatandaşlar, ulaşımın güçleştiğini ve güvenliğin tehlikeye girdiğini dile getirdi.

Özellikle sıcak yaz günlerinde sulama yapılmaması nedeniyle görüş mesafesinin de düştüğünü belirten sürücüler, bu durumun kazalara davetiye çıkardığını söyledi.