Çankırı’da dün başlayan kulüplü yıldız erkekler voleybol grup birinciliğinde Çorum Belediyespor ilk maçını kazanarak gruba galibiyet ile başladı.

Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu’nda yapılan yıldızlar grup birinciliğinde Çorum Belediyespor ilk maçında dün Karadeniz Ereğli Voleybolspor ile karşılaştı.

Maçın ilk iki seti büyük çekişmeye sahne oldu. İlk seti Çorum Belediyespor 25-22 alarak öne geçti.

İkinci seti 25-23’lük skorla alan yıldız efeleri skoru 2-0 yaptı ve rahatladı. Üçüncü sette ise rakibin direncini erken kıran Efeler seti 25-14 maçıda 3-0 alarak gruba galibiyet ile başladı.

Çorum Belediyespor bugün sabah seansını bay geçecek. Akşam seansında ise saat 15’de Bartın Toki Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Yarın sabah seansında saat 09.00’da ev sahibi Çankırı Birlikspor ile karşılaşacak olan Çorum Belediyespor son maçında ise akşam saat 18’da Bolu Maratonspor ile karşılaşacak ve grup maçlarını tamamlayacak. Çorum Belediyespor’da hedef grup birincisi olarak yarı final grubuna yükselmek.