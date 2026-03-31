Çorum Belediyesi, çevreci belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında “İl Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Belediye hizmet sınırları içerisinde kaynakların etkin ve verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve atıkların kaynağında ayrıştırılması amacıyla yürütülen çalışmaların bu belgeyle tescillendiği belirtildi.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sıfır atık sistemiyle atık oluşumunun azaltılmasının teşvik edildiği ve geri dönüşüm süreçlerinin güçlendirildiği ifade edildi. Bu kapsamda kurulan Mobil Atık Getirme Merkezleri, geri kazanılabilir atık kumbaraları, bitkisel atık yağ toplama kumbaraları, atık getirme merkezleri ve mobil sıfır atık araçları sayesinde; kağıt, plastik, cam, metal, pil, elektronik atık, bitkisel atık yağ, atık ilaç ve tekstil atıkların çevreye zarar vermeden toplanarak yeniden ekonomiye kazandırıldığı vurgulandı.

Kent genelinde 70 adet kağıt, plastik, cam, metal ve atık pil toplama noktası, 31 adet elektronik atık toplama noktası, 51 adet bitkisel atık yağ toplama noktası, 51 adet atık ilaç toplama noktası ve 150 adet tekstil atık toplama noktasıyla geniş bir toplama ağı oluşturulduğu kaydedildi.

Öte yandan, önceki yıllarda cadde ve sokaklarda oluşturulan sıfır atık noktalarının yanı sıra tüm belediye tesislerinde de sıfır atık sisteminin kurularak gerekli belgelerin alındığı belirtildi. Okullarda yürütülen bilinçlendirme çalışmalarıyla da sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibesi kapsamında temin edilen 7 adet mobil atık getirme merkezi, 20 adet geri kazanılabilir atık kumbarası, 20 adet bitkisel atık yağ kumbarası ve 2.000 adet iç mekan geri kazanılabilir atık toplama ekipmanının belirlenen noktalara yerleştirilmeye başlandığı bildirildi.