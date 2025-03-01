Çorum Belediyespor güreşde serbestin ardından grekoromen stilde de Erzurum’da mindere damga vurdu.

Yıldızlar grekoromen güreş grup birinciliğinde Çorum Belediyespor takım halinde birinci olarak 12 güreşçisi Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

25-27 Şubat tarihleri arasında Erzurum’da yapılan yıldızlar grekoromen güreş grup birinciliğinde Çorum Belediyespor güreşçileri iki birincilik üç ikincilik dört üçüncülük iki beşincilik ve bir yedincilik alarak 12 güreşçi ile Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Antrenör Çelebi Bayır yönetimindeki Çorum Belediyespor grekoromen güreş takımında 45 kiloda M. Yunus Karınca, 55 kiloda Utku İlbars sıkletlerinde birinci olurken finalde kaybeden 51 kiloda Salih Ereroğlu, 55 kiloda Arda Tosun ve 80 kiloda Yiğit Han Alaca gümüş madalyanın sahibi oldular.

45 kiloda Aşkın Ereroğlu, 55 kiloda Batuhan Kayar, 65 kiloda Eren Yurdakul ve 110 kiloda Ercan Yalmancıoğlu üçüncü olarak bronz madalya kazandılar. 60 kiloda Ömer Vargeloğlu, 7 kiloda M. Emin Gökeniş beşinci 80 kiloda Gazi Gürses ise yedinci olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Grup maçları sonunda Çorum 142 puanla takım halinde birinci olurken Trabzon 137 puanla ikinci Rıza 116 puanla üçüncü oldu.

Grekoromende 12 güreşçi 7-9 Nisan tarihlerinde yapılacak Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonasında mindere çıkacak.