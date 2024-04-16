Adanaspor maçının biletleri satışa çıktı. Yönetim Kurulu yine iki tribünü taraftara kapattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 16’da Yeni Stadyumdu oynanacak Ahlatcı Çorum FK- Adanaspor maçı biletleri pasolig üzerinden satışa çıktı.

Kulüp daha önce uyguladığı güney kale arkası ve sağ kapalı tribünleri bu maçta yeniden kapattı.

Bu bölümden kombine bileti olanlar kuzey kale arkası veya kapalı sol tribüne giriş yapabilecekler.

Bu maçta yapılan diğer uygulama ise Çorum FK ve adanaspor Pasalig kartları hariç tüm pasalolig kartları ile biletlerini alabilecekler.

Bilet transfer kısıtları bilet satış logosu kısıtları ile aynı. Bir taraftar farklı TC kimlim numaraları girerek beş bilet alma hakkını sahiptir.

Öte yandan Engelli tribün biletleri engelli tribün kapasitesi ile sınırlı olduğu ve bu tribün içinde pasolig kartı zorunluluğu bulunduğu belirtildi.

Bu tribün için başvurulan pasolig gişelerinden engelli kartını ibraz ederek pasolig kartlarına yükleyebilecekler.

VİP A, B ve D tribün biletleri 300 lira, sol kapalı 200, maraton 100, kuzey kale arkası 50 lira misafir tribün biletleri ise 65 liradan satışa çıkarıldı.