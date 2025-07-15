Arca Çorum FK yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında bugün Azerbaycan 1. lig takımı Zira FK ile yapacak.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Bolu Vonresort Abant Hotel’de sürdürüyor. Kırmızı Siyahlı takım bu sezonki ilk hazırlık maçında bugün saat 17’de otel sahasında Azerbaycan 1. lig takımlarından Zira FK ile karşılaşacak.

Teknik Direktör Tahsin Tam’ın ilk hazırlık maçında kadroda bulunan ve fiziksel eksiği bulunmayan tüm futbolculara forma vermesi bekleniyor.

Kırmızı Siyahlı takım bu etaptaki ikinci hazırlık maçında 19 Temmuz cumartesi günü yine Azerbaycan 1. lig takımı Turan Tovuz ile karşılaşacak.

Çorum FK 24 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında Düzce Topuk Yaylası’nda yapacağı son etapta ise üç hazırlık maçı yapacak.

Kırmızı Siyahlı takım 26 Temmuz cumartesi günü Manisa FK ile 30 Temmuz çarşamba günü ise Esenler Erokspor ile iki hazırlık maçı yapacak.

Çorum FK 2 Ağustos cumartesi günü son hazırlık maçı için takım arayışları sürüyor.