Çorum FK U19 takımı, Türkiye Şampiyonasının Çorum’daki son çalışmasını dün yaptı ve bugün İzmir’e hareke edecek. 21-25 Mayıs'ta İzmir'de başlayacak olan Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek olan Çorum FK U19 takımı Teknik Sorumlu Salahattin Karaca yönetiminde dün sabah yaptığı antrenmanla Türkiye finallerinin hazırlığını tamamladı.

Normal sezonu 49 puanla kapatan Çorum FK U19 takımı, son sekiz takım arasına kalabilmek adına 5. grubu 48 puanla 2. sırada tamamlayan Trabzon temsilcisi Sebat Gençlikspor ile Tokat'ta karşı karşıya geldi. 5 Mayıs'ta Tokat Uzunburun Stadyum'unda oynanan maçın hemen başında 10 kişi kalan temsilcimiz, geride kalan dakikalarda rakip kaleleri 2 kez havalandırarak adını son 8 takım arasında yazdırmayı bildi.

TATLILAR KIVANÇ KAYA'DAN

İzmir'de oynayacağı zorlu maçlar öncesi hazırlıklarına devam eden Çorum FK U19 takımının dün tanıdık bir ziyaretçisi vardı. Kendisi de bir zamanlar Kırmızı- Siyahlı takımın formasını giyen ve profesyonel olan Sungurlu Belediyespor antrenörü Kıvanç Kaya, dün yapılan antrenmanı ziyaret etti. Kaya, yetkililerle bir süre sohbet ettikten sonra genç futbolculara baklava ikram etti. Kaya'nın yaptığı jestten dolayı memnun olduklarını ifade eden takımın teknik sorumlusu Salahattin Karaca, kendisine teşekkür etti.

İZMİR SEYAHATİ YARIN

Çorum FK U19 takımı, Türkiye Şampiyonası maçları için bu gece saat 23’de İzmir'e hareket edecek. Yarın akşam saatlerinde İzmir7de kamp yapacağı Nevday Otel'e geçecek. Yarın çekilecek kura sonucunda sekiz takım dörderli iki gruba ayrılacak ve tek devreli maçlar sonunda gruplarında birinci olan takımlar Türkiye Şampiyonluğu kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacaklar.

Çorum FK U 19 takımının rakipleri Erzurumspor, Gençlerbirliği, 1461 Trabzon FK, Kocaelispor, 1923 Mustafa Kemal Paşaspor, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Sultanbeyli Belediyespor.

EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Çorum FK Teknik Sorumlusu Selahattin Karaca, İzmir'de yapılacak olan finallere en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. İzmir'de bir birinden zorlu takımlarla mücadele edeceklerini dile getiren Karaca, "İşimizin zor olduğunu biliyoruz ve tüm çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Gerçekten bir birinden zorlu rakiplerle mücadele edeceğiz. Ben futbolcularımın sahada yüreklerini ortaya koyarak mücadele edeceklerine inanıyorum. Çorum'a en iyi dereceyle dönmek adına sahada var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bunu da başaracak güçteyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. "diye konuştu.