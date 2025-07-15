Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Arca Çorum FK, ilk hazırlık maçında Azerbaycan ekine 2-0 mağlup oldu.

Eski Çorum FK'lı rakip oldu
Eski Çorum FK'lı rakip oldu
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Kırmızı siyahlılar bu sezonki ilk hazırlık maçında bugün saat 17’de otel sahasında Azerbaycan 1. lig takımlarından Zira FK ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 biterken, kırmızı siyahlılar ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Teknik Direktör Tahsin Tam, maçta bütün oyunculara forma şansı verdi.

Kırmızı siyahlılar ikinci hazırlık maçında yine Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile 19 Temmuz'da karşılaşacak.

Editör: Çorum Hakimiyet