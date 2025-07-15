Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Arca Çorum FK, ilk hazırlık maçında Azerbaycan ekine 2-0 mağlup oldu.
Kırmızı siyahlılar bu sezonki ilk hazırlık maçında bugün saat 17’de otel sahasında Azerbaycan 1. lig takımlarından Zira FK ile karşı karşıya geldi.
Maçın ilk yarısı 0-0 biterken, kırmızı siyahlılar ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Teknik Direktör Tahsin Tam, maçta bütün oyunculara forma şansı verdi.
Kırmızı siyahlılar ikinci hazırlık maçında yine Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile 19 Temmuz'da karşılaşacak.
Editör: Çorum Hakimiyet