Ahlatcı Çorum FK, Salı günü deplasmanda oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarına dün yaptığı çalışma ile başladı.

Ligin 27. hafta maçında 16 Mart’ta sahasında Manisa FK’yı nefes kesen bir mücadele sonunda 4-3 yenen kırmızı siyahlı takım milli maç ve yerel seçim nedeni ile iki hafta sonunu maç yapmadan geçti.

Hafta başında Samsunspor ile hazırlık maçında karşılaşan kırmızı siyahlı takım bir günlük iznin ardından dün akşam saat 16’da tesislerde toplanarak Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta çalışma öncesinde futbolcularla bir değerlendirme toplantısı yaparak Samsunspor maçı ile ilgili yaptıkları ve yapamadıkları konusunda bireysel olarak uyarılarda bulundu.

Hazırlık maçında gördükleru bu eksikleri lig maçında yapmamaları adına gereken dersin çıkarılmasının önemine söyledi.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas çalışması ile devam etti.

Ardından üç takımlı turnuva yaptıran Teknik Heyet oyun formatında maç yaptırdı.

Kırmızı siyahlı takım bugün yapacağı taktik çalışma ile Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.