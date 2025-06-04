Çorumlu teknik direktör İsmet Kamak, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Çorum FK’nın biten sezondaki analizini yaparken, gelecekle ilgili önerilerde bulundu.

İşte Kamalak'ın o tespitleri;

"Çorum FK, 2024-25 sezonunu TFF 1. Lig'de 10. sırada tamamlayarak küme düşme baskısından uzak bir görüntü çizdi. Ancak aynı zamanda play-off hattına da yaklaşamadan geçen bir sezon, kulübün hedefleriyle sahadaki performansı arasında sıkışıp kaldığını açıkça ortaya koydu. Yüzeyde dengeli gibi görünen bu tablo, derine inildiğinde yapısal eksiklikleri, oyun planındaki yetersizlikleri ve zihinsel kırılganlıkları gözler önüne seriyor.

Veriler Ne Diyor?

Çorum FK, istatistiksel olarak "oynamak isteyen" ama bunu tamamlayamayan bir takım profili çizdi:

. %53.1 topa sahip olma oranıyla ligin en fazla topa sahip olan 4. takımı,

. Maç başı 20.6 ceza sahası girişiyle üçüncü bölgede en etkili 5 takımdan biri,

. Önde kazanılan toplarda 6. sırada yer alarak rakip sahada baskı uygulayan bir yapı sergiledi.

Ancak bu güçlü veriler, skor üretimine ve istikrarlı sonuçlara yansımadı. Oyun başladı ama tamamlanamadı; fikir vardı ama uygulama eksikti. Bir yapı kurulmaya çalışıldı, ancak bu yapının taşıyıcı kolonları yeterince sağlam değildi.

Bu dengesizlik yalnızca saha içi bir sorun değil; aynı zamanda teknik, taktik ve zihinsel bir yapı problemini de ortaya koyuyor. Oyun modelinin yüzeyde netleşmiş olması olumlu bir adım olsa da, bu modelin derinliği ve esnekliği sınırlı kaldı.

Taktiksel Gelişim:

Çorum FK, topa sahip olmaya ve önde baskıya dayalı modern bir oyun oynamayı hedefledi. Sezon boyunca 1. ve 2. bölgede (geriden oyun kurulumunda ve orta alanda) zaman zaman etkileyici sekanslar sergilendi. Ancak üçüncü bölgede işler dağınık kaldı. Takım çoğu zaman topu taşıdı ama sonuçlandıramadı.

Taktiksel Eksiklikler:

. Merkez hücum organizasyonu eksikliği: Hücumlar genellikle kenar oyuncularının bireysel çabalarına bağlı kaldı. Bu da öngörülebilir bir yapıya neden oldu.

. Final paslarındaki düşük isabet ve karar hataları: Pozisyona girmekle değil, doğru pozisyonu sonuçlandırmakla ilgili ciddi sıkıntılar yaşandı.

. Oyun içi senaryo yönetiminin olmaması: Öne geçince veya geriye düşünce oyun şekli değişmedi. Bu, taktiksel esnekliğin eksikliğini gösterdi.

. Geçiş savunmasında zayıflık: Önde baskı sonrasında top kayıpları, geride geniş alanlar bırakılmasına yol açtı.

Gelecek sezon neler yapılmalı:

. Merkezden organize edilen bir hücum yapısı kurulmalı. Ceza sahasında etkili, golcü özelliği olan bir merkez santrafor ve bu santraforu ve kenar oyuncularını besleyecek, oyun kurucu özellikli bir 10 numara ve bağlantı oyuncusu niteliğinde bir regista (6 numara, ön libero) gerekiyor.

. Formasyon (diziliş) ve oyun planı esnekliği artırılmalı. Maç içinde senaryo değişikliklerine uygun varyasyonlar geliştirilmeli.

. Geçiş savunmasına özel antrenmanlar yapılmalı. Özellikle top kaybı sonrası savunma yerleşimi ve kompaktlık üzerinde durulmalı.

Oyuncu Profili Planlaması:

Çorum FK'nın en temel sorunlarından biri, oyun sisteminde eksik kalan oyuncu profilleriydi. Modern futbolun gerektirdiği fiziksel dayanıklılık, oyun zekâsı ve rol uyumu, mevcut kadroda beklentilerin altında kaldı.

Başlıca Kadro Zaafları:

. Merkez orta saha oyuncuları istenilen verimlilikte değillerdi.

. Kanat oyuncuları daha çok taşıyıcı roldeydi.

. Stoperler oyun kurulumuna katkı veremedi. Bu da orta sahanın geriye yaslanmasına ve takım boyunun uzamasına neden oldu.

. Fiziksel olarak maç sonlarına dayanamayan bir yapı göze çarptı. Tempo 90 dakikaya yayılamadı, dinamizm ve direnç eksikti.

Başarı için Oyuncu Profil Önerileri: Mevki Aranan Profil Özellikleri

Orta saha (8): Çift yönlü, tempolu, yüksek pres gücüne sahip oyuncu

10 numara: Kilit pas atabilen, karar kalitesi yüksek, teknik lider

Kanatlar: Ceza sahasına dikine girebilen, skorer özellikli, bire bir etkili oyuncular

Stoper : Geriden oyun kurabilen, savunmayı yönlendirebilen, güçlü fiziğe sahip isimler

Santrfor: Hem sırtı dönük hem de derinliğe koşu yapabilen, bitirici ve pres yapan bir forvet

Çorum FK bir önceki sezon haksızlığa uğramış ve Süper Lige çıkamamıştı. 2024-25 sezonu geride kaldı. Ancak bu sezon, kulübün artık yeni bir eşiğe geldiğini net şekilde gösterdi. Süper Lige çıkmak istiyorsa, topa sahip olmak değil, topu anlamlı kullanmak; sadece oynamak değil, oyunu yönetmek; yetenekli oyuncular değil, birlikte düşünen ve hareket eden bir takım kurmakla mümkün olacak.

Gelecek Vizyonu; “Kümede kalmak değil, kimlik oluşturmak; çıkmak değil, kalıcı olmak; oynamak değil, yönetmek.” olmalı.

2025-26 sezonu bu vizyonun somutlaştığı bir sezon olmalı. Doğru yapı, doğru oyuncular ve net bir teknik akılla hareket edildiğinde, Çorum FK sadece TFF 1. Lig’de değil, Türk futbolunda da kalıcı bir aktöre dönüşebilir."