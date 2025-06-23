Trendyol 1. Lig takımlarının sosyal medya takipçi sayıları açıklandı.

Ligde en fazla takipçiye sahip takım ise 919 binle Amedspor olurken, Çorum FK 84 bin 500 takipçi ile 9.sırada yer aldı.

Taraftar sayıları, kulüplerin sosyal medya hesapları üzerinden incelendi. En fazla takipçiye sahip takım Amedspor olurken, onu sırasıyla Adana Demirspor ve Vanspor takip etti. Koçak’tan madalya Yağmur’u İçeriği Görüntüle

1. Amedspor: 919 bin 2. Adana Demirspor: 414 bin 3. Vanspor: 274 bin 4. Hatayspor: 253 bin 5. Sivasspor: 217 bin 6. Sakaryaspor: 193 bin 7. Erzurumspor FK: 173 bin 8. Bodrum FK: 93 bin 500 9. Çorum FK: 84 bin 500

10. İstanbulspor: 68 bin 100 11. Pendikspor: 65 bin 800 12. Iğdır FK: 65 bin 300 13. Ümraniyespor: 59 bin 800 14. Boluspor: 50 bin 15. Manisa FK: 50 bin 16. Bandırmaspor: 42 bin 600 17. Sarıyer: 28 bin 20 18. Ankara Keçiörengücü: 22 bin 100 19. Esenler Erokspor: 18 bin 900 20. Serik Belediyespor: 15 bin 200