Trendyol 1. Lig takımlarının sosyal medya takipçi sayıları açıklandı.
Ligde en fazla takipçiye sahip takım ise 919 binle Amedspor olurken, Çorum FK 84 bin 500 takipçi ile 9.sırada yer aldı.
Taraftar sayıları, kulüplerin sosyal medya hesapları üzerinden incelendi.
En fazla takipçiye sahip takım Amedspor olurken, onu sırasıyla Adana Demirspor ve Vanspor takip etti.
1. Amedspor: 919 bin
2. Adana Demirspor: 414 bin
3. Vanspor: 274 bin
4. Hatayspor: 253 bin
5. Sivasspor: 217 bin
6. Sakaryaspor: 193 bin
7. Erzurumspor FK: 173 bin
8. Bodrum FK: 93 bin 500
9. Çorum FK: 84 bin 500
10. İstanbulspor: 68 bin 100
11. Pendikspor: 65 bin 800
12. Iğdır FK: 65 bin 300
13. Ümraniyespor: 59 bin 800
14. Boluspor: 50 bin
15. Manisa FK: 50 bin
16. Bandırmaspor: 42 bin 600
17. Sarıyer: 28 bin 20
18. Ankara Keçiörengücü: 22 bin 100
19. Esenler Erokspor: 18 bin 900
20. Serik Belediyespor: 15 bin 200