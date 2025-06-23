Trendyol 1. Lig takımlarının sosyal medya takipçi sayıları açıklandı.

Ligde en fazla takipçiye sahip takım ise 919 binle Amedspor olurken, Çorum FK 84 bin 500 takipçi ile 9.sırada yer aldı.

1. Amedspor: 919 bin

2. Adana Demirspor: 414 bin

3. Vanspor: 274 bin

4. Hatayspor: 253 bin

5. Sivasspor: 217 bin

6. Sakaryaspor: 193 bin

7. Erzurumspor FK: 173 bin

8. Bodrum FK: 93 bin 500

9. Çorum FK: 84 bin 500

10. İstanbulspor: 68 bin 100

11. Pendikspor: 65 bin 800

12. Iğdır FK: 65 bin 300

13. Ümraniyespor: 59 bin 800

14. Boluspor: 50 bin

15. Manisa FK: 50 bin

16. Bandırmaspor: 42 bin 600

17. Sarıyer: 28 bin 20

18. Ankara Keçiörengücü: 22 bin 100

19. Esenler Erokspor: 18 bin 900

20. Serik Belediyespor: 15 bin 200

Editör: Çorum Hakimiyet