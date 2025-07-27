Arca Çorum FK takımın eksik mevkisi olan 10 numara için on numara bir isimle görüşüyor.

Beş sezondur Gaziantep FK’da forma giyen yarım sezon ise Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Alexandru Lulıan Maxım ile görüşüyor.

Türkiye’ye 2020 yılında gelen ve Gaziantep FK forması giyen Maxım beş sezonda bu takımda kalarak istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. 23-24 sezonu ikinci yarısında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Maxim ardından yeniden kırmızı siyahlı takıma döndü.

Maxim bugüne kadar Süper Ligde 184 maça çıktı 50 gol atarken Türkiye Kupasında ise 17 maçta üç gol attı. 35 yaşındaki Tecrübeli futbolcu ile görüşmelerin devam ettiği ve önümüzdeki hafta içinde kırmızı siyahlı takıma katılması bekleniyor.