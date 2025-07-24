Arca Çorum FK’da üçüncü ve son etap kampına davet edilmeyen üç isim kırmızı siyahlı kulüp tarafından kiraya verilecek.

Teknik Direktör Tahsin Tam tarafından bugün başlayacak üçüncü etap kampına davet edilmeyen kırmızı siyahlı takımın profesyonel futbolcuları Mahmut Eren Güler, Mert Aktaş, Eren Tunalı kiraya verilecek.

Çorum FK alt yapısında ilk iki etap kampına davet edilen iki isim 2006 doğumlu Furkan Enes Uyar ve 2009 doğumlu Furkan Çetinkaya ise kırmızı siyahlı takımın gelişim liglerinde forma giyecekler.