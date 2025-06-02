Çorum FK’da yeni sezon startı bayram sonrası başlayacak. Başkan Oğuzhan Yalçın’ın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü ve bayramdan sonra teknik direktör ve yeni transfer olacak futbolcularla ilgili resmi açıklamaları yapması bekleniyor.

Çorum FK’da yeni sezon hazırlıklarının bayramdan sonra başlayacağı öğrenildi. Kırmızı Siyahlı kulüpte sezonun sona ermesinin ardından büyük bir sessizlik yaşanıyor. Başkan Oğuzhan Yalçın bu dönemde yalnızca tesis sahalarının yapımında ortaya çıktı ve çalışmaları yakından takip ederek biran önce tamamlanması için çaba gösterdi. Yeni sezonda görev yapacak teknik adam ve kadroya yapılacak takviyeler konusunda ise sosyal medyada çok farklı isimler gündeme gelse de Başkan Oğuzhan Yalçın tüm bu iddiaları yalanladı ve hiç bir isimle görüşme yapmadıklarını açıkladı.

Buna karşın Başkan Oğuzhan Yalçın ve Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu’nun yeni sezon için ikili görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi. Yapılan bu görüşmelerin ardından bayramdan sonra öncelikli olarak Teknik Direktör konusunda anlaşma sağlanın ismi açıklanması bekleniyor. Bu anlaşmanın ardından ise yeni sezon kadroya yapılacak transferler konusunda somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Öte yandan kırmızı siyahlı takımın yeni sezonda giyeceği malzemeler ve kamp yeri konusunda da görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Çorum FK tesis sahalarının bakımda olması nedeni ile bu ay sonunda başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarını üç etaplı kamp şeklinde farklı yerlerde yapması bekleniyor.