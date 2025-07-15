Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Çorum FK dünü yine çift antrenmanla geçirdi.

Kırmızı Siyahlı takım dün sabah salonda ağırlık ve kuvvet akşam ise otel sahasında taktik çalışma ile günü tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım dün sabah saat 09'da otelin fitnes salonunda bulunan aletlerde kuvvet ve adale güçlendirmeye yönelik bir çalışma yaptı.

Bir grup fitnes salonunda bu çalışmayı yaparken diğer grup ise fitnes salonu önündeki bahçede adale güçlendirmeye yönelik hareketler yaptı.

Arca Çorum FK akşam saat 17'de ise otel sahasındaki antrenmana çıktı. İzinli olan kaleci Sehiç dışında tüm futbolcuların katıldığı antrenman teknik ısınma ve pas çalışması ile başladı. Dar alanda topa sahip olma çalışması ile devam eden antrenman hücum ve savunma taktik çalışması devam etti.

Bu bölümde Teknik Heyet futbolculara mevkisel olarak uyarılarda bulundu ve yeni sezon oyun sistemleri konusunda taleplerini ilettiler.

Antrenman tam sahada oynanan geniş alan oyunu ile tamamlandı. Kırmızı Siyahlı takım bugün sabahı dinlenerek geçirecek akşam ise bu sezonki ilk hazırlık maçına çıkacak.