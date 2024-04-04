Ahlatcı Çorum FK pazar günü evinde oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Salı günü Keçiörengücü deplasmanından 2-1’lik galibiyet ile dönen ve sıralamada üçüncü sırayı sağlama alan kırmızı siyahlı takım hafta sonu evinde oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına dün başladı.
Saat 16’da tesis sahasında yapılan antrenmanda Keçiörengücü maçında forma giyen futbolcular jenerasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.
Oynamayanlar ise yarı sahada taktik çalışma yaptılar.
Kırmızı siyahlı takımda Keçiören maçında belinden sakatlanan Hakan’ın dinlendirildiği belirtildi.
Editör: Harun Akkaya