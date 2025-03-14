Ahlatcı Çorum FK alt yapısından Rüzgar Faruk Efe U 14 milli takımının Ankara’da dün yapılan 2. etap çalışmalarına katıldı.

U 14 milli takımı havuzu oluşturmak için yapılan seçmelere çağrılmayan Rüzgar Faruk Efe Çorum FK U 14 Gelişim Liginde Ankara’da oynadığı maçlardaki performansı ile milli takım antrenörlerinin dikkatini çekti.

Rüzgar Faruk Efe dün Ankara’da yapılan U 14 milli takımın 2. etap çalışmasına katıldı. Burda Ankara’dan ve çevre illerden katılan futbolcularla birlikte milli takım teknik heyetinin izlediği maçta karşılaştılar.