Çorum Belediyesi, şehirler arası dayanışma ve iş birliğini güçlendirecek önemli bir karara daha imza attı.

Belediye Meclisi’nde görüşülen gündem maddesi kapsamında, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi ile Çorum’un kardeş şehir olması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Stratejik Geliştirme Müdürlüğü tarafından meclise sunulan teklifte; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 ve 74. maddeleri çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışındaki belediyelerle ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ortak proje ve faaliyetler yürütülebileceği hatırlatıldı. Bu kapsamda Kelkit Belediyesi’nden gelen talep yazısı doğrultusunda yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda iki şehir arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Kurulacak iş birliği ile belediyelerin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması; kültürel, sosyal, ekonomik ve turizm başta olmak üzere birçok alanda ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Meclis toplantısında konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kelkit’in önemli ve değerli bir ilçe olduğunu belirterek, “Kelkit bizim için çok güzel, şirin bir ilçe. Kendileriyle kardeş şehir olmaktan mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.